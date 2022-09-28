Депутат Госдумы Нилов: сейчас не те времена, чтобы вводить новый «железный занавес»

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, депутат Ярослав Нилов выразил мнение, согласно которому сейчас не время вводить новый «железный занавес». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, решение о закрытии российских границ принимать никто не собирается.

«Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги», — сказал он, так отреагировав на предложения коллег-депутатов полностью закрыть границы России.

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу впервые с марта назвал количество погибших служащих ВС РФ в спецоперации и заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек.

В июне официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия не намерена устанавливать «железный занавес», это делает Евросоюз (ЕС).

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