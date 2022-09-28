CNBC: обвал фондовых рынков лишил американцев более $9 трлн

Падение фондовых рынков лишило домохозяйства США более $9 трлн. Объемы вложений американцев в корпоративные акции и ценные бумаги взаимных фондов с начала 2022 года упали с $42 трлн до $33 трлн, сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Запасы американских корпоративных акций и паев взаимных фондов упали до 33 трлн долларов в конце второго квартала по сравнению с 42 трлн долларов в начале года», — говорится в материале.

Основные рыночные индексы продолжают падать с июля 2022 года. Дальнейший спад только усилит финансовые потери граждан США, предполагают эксперты.

«Поскольку основные рыночные индексы продолжают падать с июля, потери на финансовых рынках могут составить от 9,5 до 10 трлн долларов. Падение котировок может усилить давление на балансы американцев и, возможно, нанести ущерб расходам», — сообщается в статье.

22 сентября глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что уровень инфляции в стране растет «неприемлемо» высокими темпами. Этот фактор вызывает «значительные» риски для экономической безопасности страны. Разгон инфляции в дальнейшем станет «огромной» проблемой для каждого американского домохозяйства.