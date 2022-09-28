Замглавы МИД Грушко: потолок цен на российскую нефть приведет к дестабилизации энергорынков

Введение ценовых ограничений на нефть из России со стороны западных стран приведет к дестабилизации глобального энергетического рынка. Слова заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) Александра Грушко приводит ТАСС.

«Если Еврокомиссия пойдет на установление потолка цен, это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности. Все это скажется прежде всего на потребителях и на финансовом положении энергетических компаний, в том числе и на рынках ЕС», — предостерег Грушко.

По его словам, большинство санкций Евросоюза до недавнего времени било прежде всего по самим европейцам. Так было в случае с ограничениями, направленными на большинство секторов экономики России.

«Какую мы ни возьмем область, например, продовольственную безопасность, о которой не говорит только ленивый, состояние дел в мировой энергетике — везде шаги Евросоюза наносят только ущерб», — заключил Грушко.

28 сентября главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что в настоящее время под западными санкциями или угрозой их ввода оказалось больше половины (60%) нефти из России. При этом доля нефтепродуктов, которой грозят ограничения, достигла 70%. При таких условиях России необходимо в скорые сроки перенаправить сырьевые потоки с Запада на Восток, чтобы увеличить уровень энергетической и финансовой безопасности страны.