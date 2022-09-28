В МИД заявили, что рассмотрят обращения ЕС по расследованию аварий на «Северных потоках»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва готова рассмотреть предложение Европейского союза по расследованию инцидентов с утечкой газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако таких просьб пока не поступало. Об этом сообщает ТАСС.

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим, пока таковых не поступало, насколько я знаю», — сказал парламентарий.

В ночь на 26 сентября из нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

В Nord Stream сообщили, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями. Сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно, добавили в компании.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал инциденты на «Северных потоках» результатом преднамеренного действия.