Госбанки Турции ожидают уведомление по остановке работы системы «Мир» 28 сентября

Представитель турецкого банка Halkbank заявила, что уведомление надзорного органа Турции о прекращении использования платежной системы «Мир» может поступить в госбанки 28 сентября. Ее слова передает РИА «Новости».

«Информация о приостановке была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков», — сообщила агентству неназванная представитель Halkbank.

По ее словам, решение о прекращении работы платежной системы «Мир» должно принять Агентство банковского регулирования и надзора.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что в Турции не осталось банков, использующих российскую систему «Мир».

По данным издания Aydınlık, турецкие власти должны объявить детали ее альтернативы в ближайшие два дня.

В пресс-службе платежной системы «Мир» заявляли, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о проведении операций с российскими картами.