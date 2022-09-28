Министры энергетики 15 стран ЕС выступили за введение потолка цен на весь импортный газ

Министры энергетики 15 стран-членов Европейского союза обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения. Об этом сообщает бельгийская газета LeSoir.

Министры призвали ЕС как можно скорее подготовить соответствующее предложение, чтобы успеть обсудить его на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече Евросоюза в Брюсселе.

Авторы письма рассчитывают на то, что введение потолка цен на импортируемый газ позволит преодолеть инфляцию, подготовиться к возможным перебоям с поставками и снизить уровень доходов энергетических компаний.

Соответствующее обращение поддержали министры Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Болгарии, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении.

Как отмечает газета, Еврокомиссия пока не представила соответствующее предложение. 28 сентября постоянные представители ЕС должны обсудить другие инициативы, относительно возможности использования средств энергетических компаний, а также снижение потребления электричества.

9 сентября пресс-служба Минфина США опубликовала сообщение согласно которому, потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года режим ограничения стоимости распространится на другие нефтепродукты.