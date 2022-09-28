Стоимость авиабилетов до приграничных городов России выросла в несколько раз

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Цены на некоторые рейсы в приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск выросли в два-три раза из-за того, что россияне массово стали скупать билеты после объявленной частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

После объявления мобилизации россияне открыли для себя альтернативные маршруты в Казахстан, Норвегию и Монголию, что привело к подорожанию внутренних рейсов. На фоне ажиотажного всплеска цен на международные перелеты в России резко подорожали авиабилеты на «приграничных» направлениях — в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск, отметили в публикации.

По данным источников, если раньше из Москвы в Мурманск авиабилет стоил от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, то теперь цена колеблется от 17,7 тыс. до 40,8 тыс. рублей. Аналогичное состояние наблюдается и на других направлениях. При этом наказывать авиаперевозчиков, скорее всего, не будут. Речь идет о том, что с 16 сентября Росавиация перестала проводить мониторинг стоимости перевозок.

Эксперты рынка указали, что сейчас наблюдается такой же спрос на билеты, как и в конце февраля 2022 года. Тогда резкий рост цен был на протяжении двух недель, после чего ситуация успокоилась. Поэтому нынешний ажиотаж не будет дольше, так как с 27 августа уже наблюдается спад активности со стороны пассажиров.

26 сентября «Вестник АТОР» со ссылкой на данные системы бронирования билетных агрегаторов сообщил, что россияне раскупили авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан до конца сентября.

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