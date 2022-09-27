Власти Дании назвали ЧП на «Северных потоках» преднамеренным действием

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на «Северных потоках» «вызваны преднамеренными действиями» и не могли являться результатом случайности, передает агентство Reuters.

По ее словам, датские власти не наблюдают прямой военной угрозы стране после ЧП.

В свою очередь, министр энергетики Дании Дан Йоргенсен, которого цитирует РИА «Новости», заявил, что по оценке властей, утечки на «Северных потоках» спровоцированы «взрывами», они не произошли случайно.

Йоргенсен также указал, что утечка может длиться «как минимум неделю».

Ранее датские военные опубликовали видео с места утечки на «Северном потоке», которая случилась близ острова Борнхольм. Эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в беседе с «Газетой.Ru» назвал происходящее катастрофой и предположил, что для устранения утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». По данным шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом произошло два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, несколько сотен метров.