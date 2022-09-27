«Газпром» заявил, что «Нафтогаз» может попасть под санкции России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Действия «Нафтогаза», который инициировал разбирательство по поводу транзита российского газа в Европу, могут привести к введению санкций против украинской компании со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении «Газпрома».

В «Газпроме» отметили, что считают подачу обращения со стороны «Нафтогаза Украины» в Международный арбитражный суд (МАС) недружественным шагом, а также «продолжением недобросовестного поведения».

«Дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкционного режима», — говорится в документе.

На практике это будет означать запрет для российской компании исполнять перед санкционными лицами обязательства по сделкам.

В этом же заявлении «Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по разбирательству о транзите.

В начале сентября «Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг транзита.

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