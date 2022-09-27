Сейсмологи оценили мощность взрыва на «Северных потоках»

Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции считают, что второй взрыв на «Северных потоках» по мощности был эквивалентен взрыву свыше 100 кг динамита, передает агентство Reuters.

Они также утверждают, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» случились из-за взрывов, это не было следствием оползня или землетрясения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.

По словам шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом «Северный поток — 1» произошли два подводных взрыва.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».