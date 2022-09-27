«Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по разбирательству о транзите газа в Европу

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Газпром» отверг требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Газпром» назвал подачу обращения «Нафтогазом» «недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании» и что дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к введению санкций в отношении «Нафтогаза».

Это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций, добавили в компании.

Ранее в «Газпроме» заявили, что даже близкие к максимальным запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в крупных странах Европы не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода, передает пресс-служба компании.

В организации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe указали, что на 13 сентября запасы голубого топлива в европейских ПХГ восполнены на 58,4 млрд куб. м.

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