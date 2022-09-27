В Ассоциации банков объяснили, почему банки не хотят полностью прощать кредиты мобилизованным

Если банки начнут прощать мобилизованным гражданам долги по кредитам, они могут обанкротиться. Поэтому ранее звучавшие предложения о кредитной амнистии призванным на спецоперацию не вошли в законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Законопроект был принят в первом чтении 27 сентября. В ходе его обсуждения замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила ввести для мобилизованных не отсрочку по выплатам, а полноценную кредитную амнистию. До этого за прощение таких долгов выступала, в том числе, главред RT Маргарита Симоньян.

«Банки не могут покрыть все проблемы, которые будут у призванных заемщиков. Они могут лишь частично сделать это: предоставить каникулы на время мобилизации, уменьшить размер платежа в рамках этого периода. Но рассчитывать на полное прощение кредита или другие избыточные компенсации нельзя. Иначе банки сами могут быстро обанкротиться», — объяснил Тосунян.

По его словам, всю нагрузку перекладывать на финансовые организации нереально.

«Государство должно взять на себя определенные обязательства по поводу мобилизованных, а потом уже накладывать ее на банки в зависимости от их возможностей. Банки несут перед вкладчиками не меньшую социальную ответственность, чем перед мобилизованными», — добавил Тосунян.

Он уточнил, что все мобилизованные, которые ранее брали кредиты, подпадают под законопроект. По словам Тосуняна, если он будет принят, все банки без исключения будут предоставлять призванным на спецоперацию кредитные каникулы.

«Если это будет предусмотрено законом, у банков не спрашивают. Конечно, все обязаны. Но о полном прощении долга речи не идет», — подчеркнул глава АРБ.

Ранее во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Он предполагает приостановку выплаты кредитов или уменьшение платежей на время службы, а также прекращение обязательств в случае гибели военнослужащего. В то же время опрос Superjob показал, что 67% россиян поддерживают идею полностью простить кредиты мобилизованным гражданам.