Сейсмолог Лунд: рядом с «Северным потоком» прогремело два подводных взрыва

Сейсмолог Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети, заявил изданию SVT, что рядом с газопроводом «Северный поток» прогремело два подводных взрыва.

По информации издания, измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали сильные подводные взрывы в районе, где произошла утечка газа в понедельник. Немецкие власти расследуют происшествие на газопроводах как преднамеренную атаку.

«Нет никаких сомнений в том, что это взрывы <...> Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», — пояснил Лунд.

Он добавил, что район, где произошла утечка газа, обычно не используется для военных учений.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». На данный момент идет расследование инцидента.

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