АКАР: 22% рекламодателей свернули кампании в России еще до мобилизации

Около 22% рекламодателей еще в августе, до объявления о частичной мобилизации в России, не планировали проводить рекламные кампании в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и рекламной группы NMi Group.

В социологическом исследовании приняли участие более 100 российских рекламодателей из Москвы, Санкт-Петербурга и городов с населением больше 100 тыс. человек. Итоги опроса оказались неутешительными для отрасли.

«22% рекламодателей из разных отраслей уже тогда (до объявления о частичной мобилизации в России. — «Газета.Ru») не планировали кампаний во втором полугодии 2022-го и в 2023 году. В 2021-м и первом полугодии 2022-го таких было 17%», — говорится в материале.

В то же время уход ряда зарубежных компаний с российского рынка может изменить тенденцию.

«40% опрошенных хотели увеличить бюджет на рекламу во втором полугодии 2022-го и в 2023 году. Из них 35% планировали рост до 20%, а 25% — на 40–60%», — уточняется в статье.

Количество компаний, готовых тратить больше денежных средств на медиарекламу и немедийную, за последние месяцы увеличилось. В 2021 году и первом полугодии 2022-го таких было 67% и 57%. Теперь число опрошенных, которые собираются тратить бюджеты на эти цели во второй половине 2022-го и в 2023 году, выросло до 73% и 60% соответственно.

16 сентября аналитики Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) представили статистические данные, согласно которым суммарный объем затрат на рекламу в первом полугодии 2022 года составил 250 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. В ассоциации утверждают, что у всех сегментов отрасли, включая теле-, онлайн и наружную рекламу, сокращение объемов с начала года исчислялось двузначными числами.