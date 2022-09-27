В Польше провели символическую церемонию запуска газопровода Baltic Pipe

В Западнопоморском воеводстве Польши прошла символическая церемония запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет польскую территорию с шельфом Норвегии через территорию Дании. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры Польши и Дании — Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен — вместе повернули вентиль, символизируя запуск газопровода.

«Отсюда этот газ сможет пойти везде — туда, где он будет нужен», — сказал Дуда. Моравецкий, в свою очередь, добавил, что эра доминирования России в газовой отрасли таким образом завершается.

По данным агентства, фактическая передача газа по трубопроводу стартует с 1 октября. В начале он будет работать на мощности в 30-38%, а с 2023 года пропускная способность должна составить 10 млрд куб. м в год.

Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG решила использовать все доступные к концу 2022 года мощности газопровода Baltic Pipe ради обеспечения потребителей топливом на фоне приближающегося отопительного периода.