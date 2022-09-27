Премьер Дании призвала усилить энергобезопасность Европы из-за утечек на газопроводах

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Ludovic Marin/AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости укреплять энергобезопасность Европы на фоне утечек на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Ее слова на открытии газопровода Baltic Pipe в Польше приводит Reuters.

Как передает EUobserver, Фредериксен считает, что «трудно представить» случайность произошедших утечек на газопроводах.

«Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы», — заявила премьер-министр Дании.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал актом саботажа прерывание работы «Северного потока» и «Северного потока — 2».

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока – 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток – 1».

Сообщалось также, что оба газопровода практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями.

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