Путин назвал фразу «Хлеб — всему голова» одним из важнейших фундаментальных законов

Президент России Владимир Путин заявил, что урожай зерновых в данный момент является одним из важнейших факторов. Он отметил, что значение фразы «Хлеб — всему голова» никто не отменял. Об этом российский лидер сказал, подводя итоги совещания о ходе полевых работ, передает ТАСС.

«Может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», — указал он.

Путин надеется, что все работы, которые связаны со сбором урожая в РФ, будут завершены. Президент также выразил надежду, что будет сделано все необходимое для достижения хороших результатов при проведении сева озимых.

«Все у нас предпосылки для этого есть. Работы развернуты полным ходом», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ заявил, что политика стран Запада относительно поставок зерна с Украины, из-за которой беднейшие государства получают мало продукции, является «надувательством».