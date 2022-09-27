Вице-канцлер ФРГ заявил о необратимом ущербе для немецкой экономики из-за энергокризиса

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ из-за энергетического кризиса и стремительного роста цен. Об этом сообщает агентство DPA.

Хабек подчеркнул необходимость оказания обширной финансовой помощи от федерального правительства.

«Частично это всего лишь тлеющий огонь, а частично хижина уже горит. В любом случае будущая жизнеспособность нашей экономики находится под угрозой, есть риск необратимого ущерба. Теперь мы должны собрать все финансовые ресурсы, чтобы вывести нашу экономику из кризиса, сохранить рабочие места и защитить инвестиции и будущую жизнеспособность нашей экономики», — сказал Хабек.

Он добавил, что времени терять нельзя, и уже сейчас в правительстве обсуждаются вопросы финансирования и программы помощи.

Ранее сообщалось, что визит канцлера Германии Олафа Шольца в Саудовскую Аравию не принес ощутимых результатов.