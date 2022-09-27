Лидеры Сбера вошли в топ российских менеджеров

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Пресс-служба Сбера

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин занял первое место в номинации «Топ-100 коммерческих директоров» в опубликованном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» 2022.

Также руководитель службы корпоративного секретаря Сбербанка Олег Цветков стал первым в номинации «Топ-50 директоров по корпоративному управлению»; вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов занял лидирующую позицию в номинации «Топ-50 директоров по правовым вопросам»; старший вице-президент по ESG Татьяна Завьялова стала победителем в номинации «Топ-25 директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию»; руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова вошла в Топ-5 в номинации «Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям».

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.

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