РСПП предложил расширить перечень категорий для отсрочки от частичной мобилизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за расширение списка категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РСПП.

Авторы инициативы полагают, что потеря трудовым коллективом значительного количества ключевого персонала нельзя быстро компенсировать путем быстрого найма на рынке, если речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников.

«В этой связи целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий», — говорится в предложении.

Ранее Минтранс попросил дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам российских авиакомпаний. По данным источников, Минобороны России принципиально поддержало идею Минтранса включить в бронь от частичной мобилизации пилотов и инженеров гражданской авиации. Отмечается, что некоторые категории летчиков являются ценными кадрами для вооруженных сил, так как раньше служили в вооруженных силах на должностях пилотов истребительной, штурмовой или бомбардировочной авиации.