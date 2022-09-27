Таможня Финляндии расследует более 100 дел о поставках санкционных товаров в Россию

Таможня Финляндии проводит порядка 250 проверок в отношении транспорта, перевозящего санкционные товары, из которых 120 дел переведены в стадию расследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы сформировали наш анализ рисков, связанных с потоками товаров, таким образом, чтобы применение санкций ЕС против России было прагматичным и эффективным», — заявил глава департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.

Отмечается, что с тех пор, как Евросоюз ввел в отношении России санкции, было заполнено 16 тыс. таможенных деклараций на поставку товаров в Российскую Федерацию, из которых таможня Финляндии провела целевой контроль у 1 тыс.

Ранее сообщалось, что финский таможенник заявил, что россияне могут вернуть изъятые евро и санкционные товары.