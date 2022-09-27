Таможня Финляндии расследует более 100 дел о поставках санкционных товаров в Россию

close
100%
Victor Lisitsyn

Таможня Финляндии проводит порядка 250 проверок в отношении транспорта, перевозящего санкционные товары, из которых 120 дел переведены в стадию расследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы сформировали наш анализ рисков, связанных с потоками товаров, таким образом, чтобы применение санкций ЕС против России было прагматичным и эффективным», — заявил глава департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.

Отмечается, что с тех пор, как Евросоюз ввел в отношении России санкции, было заполнено 16 тыс. таможенных деклараций на поставку товаров в Российскую Федерацию, из которых таможня Финляндии провела целевой контроль у 1 тыс.

Ранее сообщалось, что финский таможенник заявил, что россияне могут вернуть изъятые евро и санкционные товары.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть