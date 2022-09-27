Агропроизводители и строители попросили отсрочку от мобилизации для сотрудников

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Агропроизводители и стройотрасль попросили отсрочку от объявленной в России частичной мобилизации для своих работников, делая упор в заявлениях на ухудшении производственного процесса и срыве уборочной кампании. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письма Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ) и председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова.

В обращении агропроизводители заявили, что под мобилизацию могут подпасть работники, которых почти невозможно заменить: агрономы, гидротехники, специалисты по защите растений, инженеры. При этом для отрасли необходимо сделать исключение, так как показатели по самообеспечению так и не были достигнуты. В стройотрасли же указали, что призыв на военную службу высококлассных специалистов может сорвать производственный процесс разных предприятий, в том числе и системообразующих.

Собеседники издания на рынке производства овощей отметили, что в этой отрасли практически невозможно заменить специалистов. Кроме того, сейчас ситуация стала сложнее, так как происходит уборка урожая и тут необходимо подождать хотя бы завершения работ.

Источники в строительной отрасли указали, что индустрия уже стала терять кадры, так как целые цеха стали забирать под мобилизацию. Из-за этого компании будут вынуждены останавливать производство, так как оперативно найти замену не получится. Вследствие этого будут снижаться темпы производства и увеличатся сроки реализации проектов.

Ранее во вторник Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Отмечается, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не дает права на освобождение от призыва.

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Мобилизация в России
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