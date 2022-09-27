«Известия»: в «Опоре России» попросили бронь от мобилизации для малого и среднего бизнеса

Глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Известия».

В обращении предлагается установить квоты на предприятия МСП по призыву в рамках частичной мобилизации. Кроме того, если повестка придет руководителю компании, то стоит предусмотреть переходный период в несколько дней, чтобы он успел передать дела, подчеркнул Калинин.

«Для поддержки бизнеса на время мобилизации считаем необходимым приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу ИП (в частности, патент, страховые взносы, имущественные налоги, арендные платежи)», — отмечается в письме.

Калинин также попросил разъяснить нюансы для предпринимателей, которые взяли на себя обязательства по сохранению штата в пандемию и получили кредиты по программе ФОТ 3.0. В частности, по его словам, необходимо разобраться, как будут приниматься решения о расчете, если сотрудника мобилизуют.

Ранее Минцифры опубликовало подходящие для отсрочки от мобилизации IT-специальности.