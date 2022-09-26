Reuters: более трети стран Евросоюза настаивают на введении ограничения цен на газ

Несколько стран Евросоюза (ЕС) попросят Еврокомиссию (ЕК) разработать меры по введению ограничения цен на оптовые сделки с газом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы признаем усилия, предпринятые ЕК, и меры, которые она выдвинула для преодоления кризиса. Однако нам еще предстоит решить самую серьезную проблему из всех: оптовые цены на газ», — говорится в проекте письма к Еврокомиссии.

По данным агентства, подписать данное обращение к еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон планируют около 10 стран Евросоюза. Это более трети от всех членов объединения (27). Среди желающих — Бельгия, Греция, Италия, Польша и другие европейские государства. Указанные страны считают, что данный шаг поможет снизить «неприемлемое инфляционное давление», оказываемое на домохозяйства и предприятия.

Однако у этой инициативы есть и противники, утверждает Reuters. В их числе — Германия, Дания и Нидерланды. По их мнению, введение ограничений цен на газ приведет к снижению уровня привлекательности европейского энергетического рынка для ключевых мировых поставщиков сырья.

Обсуждение инициативы произойдет 30 сентября на встрече министров энергетики стран Евросоюза. При этом итоговое решение по данному вопросу чиновники могут принять уже в начале октября 2022 года.

25 сентября министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к ограничению роста цен на газ в стране для снижения тарифов на топливо. По его словам, лимит стоимости сырья поможет компенсировать негативный эффект от резкого роста цен на электроэнергию.