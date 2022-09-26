Глава ЕЦБ Лагард считает, что ситуация с ценами на энергию и продовольствие будет ухудшаться

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Michael Probst/AP

Ситуация с ценами на энергию и продовольствие в еврозоне в дальнейшем продолжит еще ухудшаться, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Об этом сообщает РИА «Новости».

Возможный сценарий в экономике глава ЕЦБ привела в профильном комитете Европарламента.

«Более высокие цены на энергию и продовольствие давят в особенности на наиболее уязвимых жителей. И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше», — подчеркнула Лагард.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также сообщалось, что две страны Евросоюза выступили против потолка цен на российскую нефть. Среди них — Кипр и Венгрия.

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