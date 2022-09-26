Премьер Венгрии Орбан назвал санкции ЕС против РФ причиной всех экономических бед в Европе

Президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной всех экономических бед в Европе стали введенные странами Евросоюза санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, из-за этих ограничений цены на энергию увеличились в несколько раз, что в свою очередь привело к росту инфляции во всех странах.

«Эти жуткие цены на энергию — следствие не экономических процессов. Огромный рост цен на энергию вызвали однозначно санкции. Поэтому за рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно — брюссельские решения», — высказал мнение венгерский лидер в ходе выступления в парламенте.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не планирует присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза, которые могут причинить существенный ущерб безопасности венгерской энергетики.