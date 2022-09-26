WSJ: Германия сама введет лимит цен на электричество, если ЕС не согласует эту меру

Германия будет самостоятельно вводить лимит цен на электричество этой осенью, если эта мера не согласуется на уровне Евросоюза. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники в кабмине.

«Германия готовится ввести лимит цен на электричество в стране этой осенью, если ЕС не сможет согласовать подобную меру для всего блока», — отметили в публикации.

По данным издания, во Франции из-за введенного лимита цен также ограничивается сумма, которую могут забирать энергокомпании у потребителей. В Германии же собираются ввести налог на энергопроизводителей, которые забирают сумму, находящуюся выше установленной. После этого собранные средства получат операторы, которые направляют энергию потребителям. Ожидается, что такая мера позволит снизить цены на тарифы.

25 сентября Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к ограничению роста цен на газ в стране для снижения тарифов на топливо.

До этого власти Германии с 1 октября решили начать взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии. Его размер составит 2,419 евроцента за кВт⋅ч. Для средней семьи из четырех человек с ежегодным потреблением 20 тыс. кВт⋅ч газ подорожает на €480 в год без учета НДС. Меру ввели до конца марта 2024 года.