Россияне за лето-2022 вывели со срочных вкладов ₽881 млрд, хотя год назад наоборот вносили деньги

За июнь-август 2022 года объем денег россиян, размещенных на срочных вкладах, упал на 881 млрд рублей, тогда как остатки на накопительных счетах населения выросли на 1,966 трлн рублей. Для сравнения, за лето прошлого года сумма средств граждан на срочных вкладах увеличилась на 1 млрд рублей. Это следует из данных ЦБ, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, комментируя статистику Банка России, отметил, что главная причина тенденции – снижение ставок по срочным вкладам. В этих условиях накопительные счета становятся более привлекательными для россиян, ведь с них можно снять деньги в любой момент без потери процентов.

«И летом 2021 года, и летом 2022 года происходили процессы снижения процентных ставок по срочным вкладам. Это вело к снижению их популярности и притоку средств населения на накопительные счета. Ставка по вкладам в рублях топ-10 банков в начале июня 2022 составляла 9,09% годовых, а в конце августа – уже лишь 6,83%. В условиях низких процентных ставок накопительные счета становятся более привлекательными, чем срочные вклады. Ведь с накопительных счетов деньги можно забрать в любой момент времени фактически без потери процентов. Паника, мощный отток средств населения из банков был в конце февраля — начале марта. Сейчас этого тренда уже нет», — рассказал Осадчий.

По данным ЦБ, в июне 2022 года отток денег со срочных вкладов составил 834 млрд рублей. В июле был небольшой приток средств – 49 млрд. В августе россияне сняли со срочных вкладов 96 млрд рублей. В июне 2021 года отток денег со срочных вкладов был на уровне 152 млрд рублей. Затем россияне внесли на них 6 млрд в июле и 147 млрд в августе.

Ранее РБК, ссылаясь на данные ЦБ, сообщил о повышенном спросе россиян на наличные 22 сентября. Их объем в обращении в четверг вырос на 132,1 млрд рублей. Эксперты, опрошенные РБК, допустили, что всплеск спроса на наличные произошел на фоне новостей о частичной мобилизации в России.