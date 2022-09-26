FT: производители туалетной бумаги в ФРГ пострадали из-за энергокризиса

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Производители туалетной бумаги в Германии серьезно пострадали из-за энергокризиса и вынуждены поднимать цены на продукцию. Об этом пишет газета Financial Times.

«На фоне растущих цен на энергию и опасений по поводу приближающегося дефицита немецкий производитель туалетной бумаги Essity решил повысить цены и перейти на другие источники топлива», — отметили в публикации.

В газете указали, что для изготовления двухметрового исходного рулона завод тратит 700 киловатт-часов природного газа. Поэтому стоимость туалетной бумаги Lotus и подгузников Libero вырастет сразу на 18%. А вот производитель Hakle оказался в еще более трудной ситуации, так как объявил о банкротстве.

Участники рынка сошлись во мнении, что в условиях энергетического кризисе ситуация будет непростой даже при поддержке государства. При этом нет большой потребности в том, чтобы производить шоколадное печенье, чего не скажешь о туалетной бумаге. Кроме того, производители добавили, что опасаются возможного нормирования энергии.

22 сентября пресс-служба немецкого Федерального статистического ведомства сообщила, что цены на дрова и древесные гранулы в Германии выросли в августе 2022 года на 85,7% относительно аналогичного периода 2021 года.

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