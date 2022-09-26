Банки увеличили объемы продаж просроченных долгов россиян

Банкиры стали больше продавать просроченные долги, что говорит о снижении качества их обслуживания, при этом основным риском стала объявленная 21 сентября частичная мобилизация. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Один из крупных российских банков на прошлой неделе выставил на продажу портфель кредитов с просрочкой на общую сумму 4,8 млрд рублей. Всего было более 29 тыс. записей кредитов, где у 26 тыс. дата первой просрочки находится в период с начала 2020 года по сентябрь 2021 года.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас встал вопрос о том, будет ли рост плохих долгов в связи с объявленной частичной мобилизацией. Если говорить о реструктуризации и кредитных каникулах, то они просрочкой не считаются. Однако мобилизация или военная служба не считаются форс-мажорными обстоятельствами, поэтому отсрочек по этому вопросу в законе нет. При этом банки уже получили рекомендации на разработку программ реструктуризации кредитов мобилизованных.

Аналитики посчитали, что объемы торгов с просроченными долгами увеличиваются в течение года. Например, во втором квартале 2022 года было выставлено портфелей с долгами на 60% больше, чем за первый квартал, и эта динамика лишь растет. Однако качество портфелей становится хуже. Например, доля выставленных долгов с просрочкой от 1081 до 1800 дней во втором квартале выросла до 24%, в то время как в первом этот показатель был на уровне 8%.

В конце августа «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex писал, что в России стоимость банковских долгов на торговых онлайн-площадках во втором квартале упала на 37% по сравнению с показателями первого квартала, а долги микрофинансовых организаций (МФО) — на 18%.