Байдена поймали на лжи о ценах на бензин в США

Пользователи Twitter заметили несоответствие заявлений главы Соединенных Штатов Джозефа Байдена действительности во время дискуссии о ценах, сообщает Общественная служба новостей.

В пятницу, в ходе выступления на мероприятии Демократического национального комитета, президент США заявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя стоимость топлива ниже 2,99 доллара.

Но ни в одном американском штате средняя цена не упала ниже значения в три доллара, следует из сведений мониторинговой службы AAA.

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