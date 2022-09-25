Asharq: Шольц надеется на достижение большего прогресса по поставкам СПГ из Катара в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на достижение большего прогресса по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в республику. Такое заявление он сделал после переговоров в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани, сообщил телеканал Asharq.

«Мы говорили о поставках СПГ. Хотим добиться большего прогресса», — сказал Шольц.

25 сентября глава немецкого правительства начал поездку по странам Персидского залива, в ходе которой уже посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ. Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии, написало, что представители немецких деловых кругов могут подписать соглашения по газу и водороду во время визита канцлера ФРГ в арабские страны.

Ранее в воскресенье арабская газета al-Arab сообщила, что визит Шольца в Саудовскую Аравию не принес ощутимых результатов из-за разногласий в сфере энергетики.

В начале сентября российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.