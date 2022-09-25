Немецкий производитель ПО и правительство ОАЭ подписали соглашение о тесном сотрудничестве

close
100%
Ahmed Jadallah/Reuters

Производитель программного обеспечения (ПО) из Германии SAP и правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ходе поездки канцлера Олафа Шольца в эту страну подписали декларацию о намерениях более тесного сотрудничества, написало агентство DPA.

По информации издания, меморандум о взаимопонимании касается промышленной стратегии по преобразованию экономики Абу-Даби. Кроме того, SAP намерен передавать компаниям обрабатывающей промышленности свой опыт в области цифровых технологий.

Ранее 25 сентября сообщалось, что энергетическая и судоходная корпорация из ОАЭ Adnoc и немецкая энергетическая компания RWE договорились о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии, написало, что представители немецких деловых кругов могут подписать соглашения по газу и водороду во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в арабские страны.

На этой неделе арабская газета al-Arab сообщила, что визит Шольца в Саудовскую Аравию не принес ощутимых результатов из-за разногласий в сфере энергетики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть