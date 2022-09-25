Немецкий производитель ПО и правительство ОАЭ подписали соглашение о тесном сотрудничестве

Производитель программного обеспечения (ПО) из Германии SAP и правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ходе поездки канцлера Олафа Шольца в эту страну подписали декларацию о намерениях более тесного сотрудничества, написало агентство DPA.

По информации издания, меморандум о взаимопонимании касается промышленной стратегии по преобразованию экономики Абу-Даби. Кроме того, SAP намерен передавать компаниям обрабатывающей промышленности свой опыт в области цифровых технологий.

Ранее 25 сентября сообщалось, что энергетическая и судоходная корпорация из ОАЭ Adnoc и немецкая энергетическая компания RWE договорились о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии, написало, что представители немецких деловых кругов могут подписать соглашения по газу и водороду во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в арабские страны.

На этой неделе арабская газета al-Arab сообщила, что визит Шольца в Саудовскую Аравию не принес ощутимых результатов из-за разногласий в сфере энергетики.