Аналитик оценил влияние укрепления доллара на мировую экономику

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, что тренд на укрепление курса доллара оказывает негативное влияние на глобальную экономику.

«Главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста», — заявил эксперт. Он отметил, что за год индекс доллара к корзине из шести других основных валют вырос на 15%, а это уже критично для экономики.

Больше всего, по словам Сыроваткина, страдают бедные страны, так как импортируют сырье и закупают его в долларах, что наносит государствам экономический ущерб и ослабляет торговый баланс.

«Однако высокий курс доллара также означает снижение прибыли для американских компаний, большая доля бизнеса которых ориентирована на другие страны и регионы», — добавил аналитик.

Ранее экс-зампред Центробанка России Михаил Сухов предположил, что курс к концу года составит 70 рублей за доллар.