В TotalEnergies считают, что европейские фирмы должны заключать сделки по СПГ вне политики

Энергетические компании Европы должны заключать сделки по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) без влияния политического фактора. Об этом заявил глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Европейские компании должны заключать соглашения вне политики <...> Политика не должна вмешиваться в газовые сделки европейских фирм», — сказал Пуянне.

По словам главы TotalEnergies, который находится в столице Катара Дохе, компания не специализируется на инвестициях в Катар, но рада сотрудничеству с этим ближневосточным государством, поскольку не имеет возможности вкладывать деньги в Россию.

В июне TotalEnergies и катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy заключили соглашение по разработке южного участка Северного месторождения, которое даст Катару возможность увеличения производства СПГ с 110 млн тонн до 126 млн тонн в год. Французская компания инвестирует в этот проект $1,5 млрд.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен-Абдулрахмана Аль Тани написало, что

эмират хочет сосредоточиться на долгосрочных контрактах в поставках энергоносителей в Европу на фоне энергокризиса.