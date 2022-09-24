Корабль с украинским продовольствием достиг южнокорейского Инчхона

Сухогруз Bonita с 60 тыс. тонн кукурузы с Украины прибыл к южнокорейскому порту Инчхон, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

Согласно Marine Traffic, Bonita стоит на якоре примерно в 32 морских милях от Инчхона в ожидании швартовки.

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход сухогруза Bonita из украинского порта Южный 15 августа.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле подписали два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регулирует порядок вывоза зерна из черноморских портов Украины. Четырехсторонний центр в Стамбуле, который создали Украина, Турция, Украина и ООН, предназначен для досмотра кораблей с зерном для недопущения контрабанды оружия и исключения провокаций.

На этой неделе сообщалось, что судно с украинским продовольствием Seaguardian прибыло в порт назначения в Испании.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости продления действия зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины и призвал все государства не ограничивать его экспорт.