Президент ТРСК: российская компания подала заявку на запуск авиарейсов на Северный Кипр

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Christian Handl/Global Look Press

Одна из российских компаний направила в Управление гражданской авиации непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) заявку на организацию прямых авиарейсов из России. Об этом сообщил президент ТРСК Эрсин Татар, написало агентство Anadolu.

«Управление гражданской авиации ТРСК, активно консультируясь с властями Турции, направило ответ, в котором обозначены условия, при которых самолеты могут приземляться и взлетать из аэропорта Эрджан», — сказал Татар.

Название перевозчика Татар не разгласил. По словам президента ТРСК, российская компания в настоящее время изучает ответ властей Северного Кипра.

Накануне турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники написала, что авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье стартуют в ноябре, они будут следовать из Москвы ежедневно.

Затем в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения об организации авиаперелетов из России на Северный Кипр не принимались.

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