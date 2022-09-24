Бензин в США продолжил дорожать после почти 100 дней снижения

Цены на бензин в США продолжили расти уже два дня подряд после снижения, которое длилось 99 дней подряд. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).

По данным ассоциации, средняя цена на американских автозаправках была на уровне $3,684 за галлон. При этом в среду этот показатель был на уровне $3,681 за галлон. При этом максимальные цены за всю историю наблюдений за бензин были зафиксированы 14 июня. Тогда галлон топлива стоил $5,016.

22 сентября президент США Джо Байден заявил, что американские энергетические компании зарабатывают рекордные прибыли, и розничная наценка на топливо в США остается на 30% выше нормы.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и спрогнозировал, что с завершением электорального сезона бензин снова резко подорожает.

Летом Байден заявил, что введение «потолка» на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле.