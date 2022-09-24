Глава МИД Венгрии Сийярто: ряд стран Европы не переживут зиму без газа из России

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Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА «Новости», что некоторые страны Евросоюза не смогут выжить зимой без российского газа.

«В Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа», — сказал он.

Сийярто отметил, что не знает, какого мнения придерживаются по этому вопросу представители других европейских стран.

Кроме того, дипломат подверг критике заявления политиков ЕС о заполненности хранилищ, указав на то, что этот показатель нужно оценивать, исходя из уровня потребления газа в каждой стране Европы.

Ранее результаты опроса центра общественного мнения Nézőpont Intézet показали, что 66% венгров полагают, что антироссийские санкции больше навредили Европе, чем России.

У респондентов также спросили, стали ли бы ошибкой, по их мнению, санкции против российского газа. 62% посчитали, что подобные ограничения были бы ошибочны, четверть опрошенных полагает, что нет. Аналогичным образом на вопрос, были ли ошибкой санкции против российской нефти, 58% ответили утвердительно и 27% отрицательно.

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