WSJ: Китай со временем почувствует выгоду от дешевого газа из России

Китай может со временем почувствовать пользу от дешевого российского газа при условии строительства новых трубопроводов в КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Если будет построено больше трубопроводов, крупные поставки дешевого российского газа смогут дать энергоемкой китайской промышленности длительные ценовые преимущества. Однако пока что Китай будет «скрипеть зубами» и использовать дорогую нефть и уголь, отметили в публикации.

Там также указали, что в теории отказ западных стран от нефти и газа из России принесет Китаю лишь выгоду. Однако проблема заключается в том, что китайская экономика заточена под нефть и уголь, а переход на газ займет длительное время и очень много средств.

По данным газеты, в будущем Китай может почувствовать такую же пользу от российского газа, как и американские и ближневосточные нефтехимические компании, использующие широкие фракции легких углеводородов. Кроме того, большое число электростанций на газе станет лучшей и более дешевой альтернативой, чем использование угля.

21 сентября в посольстве России в Пекине со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР) сообщили, что стоимость поставок российского природного газа в Китай в августе достигла наивысшей отметки с января 2017 года, составив более $409 млн.