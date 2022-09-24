РБК: Минэкономразвития спрогнозировало рост номинальных зарплат к 2025 году до 80 тыс. руб.

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Министерство экономического развития России прогнозирует рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 руб. в РФ в 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета объединенного социального фонда.

Согласно документу, в этом году номинальная заработная плата должна составить 63 888 руб., в 2023 году — 69 452 руб., в 2024 году — 74 804 руб.

Кроме того, прожиточный минимум пенсионера может увеличиться к 2025 году до 13 673 руб. В этом году он может составить 11 970 руб.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что в России в следующем году предлагается увеличить прожиточный минимум до 14 375 руб., а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 руб.

С 2023 года малоимущие семьи будут получать универсальное пособие. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новый пакет объединит несколько действующих мер соцзащиты, в том числе — выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка. Подать заявление на пособие можно будет несколькими способами. Размер пособия зависит от величины МРОТ, которая с нового года вырастет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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