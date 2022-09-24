Немецкий политик заявил, что ФРГ не может отказаться от российского газа

Премьер земли Саксония Кречмер: газ из РФ понадобится после нормализации на Украине

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Hannibal Hanschke/Reuters

Премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза ФРГ Михаэль Кречмер в интервью газетам группы «Функе» заявил, что Германия не может отказаться от поставок российского газа, так как он понадобится после нормализации ситуации на Украине.

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт [на Украине — «Газета.Ru»] и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией <...> Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров», --заявил политик.

По его словам, недостаточно просто экономить и надеяться на теплую зиму. После завершения конфликта на Украине Германия должны вновь быть способной закупать газ у России.

Ранее сообщалось, что Немецкая автомобильная компания Volkswagen AG (VW) не исключает возможности переноса производства из Германии и Восточной Европы.

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