ERR: в Эстонии скупают электрогенераторы после слов премьера о проблемах с электричеством

Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьер-министра республики Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт государственного телерадиовещания ERR.

В публикации отмечается, что в магазинах крупной торговой сети Bauhof в пятницу, 23 сентября, на полках оставались последние электрогенераторы.

Менеджер Bauhof Свенн Милли рассказал, что Каллас является отличным продавцом, ведь сети удалось продать за один день более 100 электрогенераторов, что больше, чем за последние четыре месяца.

«Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию», — отметил он.

ERR утверждает, что эстонцы также стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, фонарики, батарейки и предметы личной гигиены.

Ранее стало известно, что в Таллине возле здания Рийгикогу (парламент Эстонии) прошла акция против повышения цен. Они потребовали от правительства взять под контроль цены на электричество.