Президент Турции обсудил с Минфином, Центробанком и банкирами альтернативы системе «Мир»

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Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытое совещание с главами Минфина и Центробанка, а также руководителями ведущих турецких банков, по вопросу использования в республике российской платежной системы «Мир», сообщил телеканал TRT.

Встреча продолжалась почти шесть часов. На ней также обсуждали возможные альтернативы российской платежной системе. Информации о принятых на встрече решениях на данный момент нет.

На сегодняшний день с российской системой «Мир» в Турции сотрудничают государственные банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Ранее две турецкие кредитные организации — Isbank и Denizbank — отказались обслуживать карты «Мир».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников написало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 23 сентября совещание с высокопоставленными официальными лицами по вопросу отказа двух турецких банков от обслуживания карты системы «Мир», а также дальнейшего использования российской платежной системы в Турции.

Ранее 23 сентября газета Yeni Şafak сообщила, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

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