Эксперт по ТЭК назвал тарифы на электроэнергию в России одними из самых низких в мире

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Тарифы на газ и электроэнергию в России являются одними из самых низких в мире. Такое мнение выразил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Александр Амирагян, написало агентство ТАСС.

По его словам, тарифы нужно было проиндексировать ради повышения надежности снабжения граждан необходимыми энергоресурсами.

«В России сложились одни из самых низких тарифов на газ и электроэнергию, в том числе для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Действует система льготных тарифов для различных категорий граждан, а также выделяются субсидии малообеспеченным гражданам для компенсации расходов на оплату ЖКХ», — сказал он.

Ранее 23 сентября издание «Известия» со ссылкой на сообщение представителя российского Минэкономразвития написало, что правительство перенесло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

В мае заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько заявил, что в России с 1 июля изменятся цены на услуги ЖКХ. Тогда он напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год, 1 июля. При этом увеличение вносимой россиянами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов недопустимо.

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