Вице-премьер Абрамченко: сбор зерна в России может достигнуть рекордных 142 млн тон

В России валовый сбор зерна в 2022 году может достигнуть рекордных 142 млн тонн. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, написало агентство РИА «Новости».

«Урожай зерновых в этом году у нас рекордный. Мы прогнозируем больше 140 миллионов тонн, может быть даже будет 142 миллиона тонн. И по пшенице тоже очень высокий урожай», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Минсельхоз спрогнозировал урожай зерновых в 2022 году на уровне 140 млн тонн.

В начале месяца пресс-служба российского Минсельхоза сообщила, что Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.

На этой неделе научный журнал Nature Food опубликовал материал, в котором исследователи из Университета Аалто выяснили, что продукты, которые сейчас используют в корме для животных, включая зерно и рыбу, могут обеспечить продовольствием миллиард человек.

В настоящее время примерно треть урожая зерновых и четверть выловленной рыбы используются в качестве корма для животных.