Минфин США сообщил о расширении возможности поставок коммуникационных услуг в Иран

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Global Look Press

Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая расширяет возможности поставки в Иран коммуникационных услуг. Это следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

«В условиях, когда иранское правительство отрезает доступ своего населения к мировому интернету, Соединенные Штаты предпринимают действия с целью поддержки свободного обмена информацией и доступа иранского народа к информации, основанной на фактах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новые указания позволят технологическим компаниям предоставлять народу Ирана доступ к большему количеству безопасных внешних платформ и услуг.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что намерен просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране.

22 сентября иранцы столкнулись с почти полным отключением интернета на фоне массовых протестов против правительства в связи со смертью женщины, задержанной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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