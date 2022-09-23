Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы системе «Мир»

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте «Мир». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

Позиция Анкары, которая признает лишь санкции, вводимые Организацией Объединенных Наций, остается неизменной на протяжении многих лет. Три турецких банка — Зираат, Халк и Вакиф, с которыми сотрудничают большинство владельцев карт «Мир», продолжают их прием, говорится в публикации.

До этого СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать. На совещании будут также обсуждать соглашения с Россией. В начале недели два крупных турецких банка прекратили обслуживать карты «Мир».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть