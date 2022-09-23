«ЕР» внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Государственную думу поправки в трудовое законодательство, в соответствии с которыми работодатели будут обязаны сохранять рабочие места за мобилизованными гражданами, сообщается на сайте партии.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — пояснил секретарь генсовета «ЕР» и один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

По его словам, поправки предусматривают дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан. В частности, они смогут рассчитывать на сохранение рабочего места при сохранении штата, будут освобождены от несогласованных с ними командировок и сверхурочной работы.

«Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», — подчеркнул Турчак.

Ранее Минобороны России утвердило решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора.