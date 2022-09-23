Генпрокурор Краснов: недвижимость и активы на $500 млн арестованы за рубежом по требованию РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что более 60 объектов недвижимости и других активов на $500 млн арестованы по требованию Российской Федерации за рубежом, несмотря на напряженную международную повестку. Об этом Краснов сообщил в Астане, где странами ШОС обсуждались вопросы возврата незаконно выведенных из государства активов, передает РИА «Новости».

«Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов США», — сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что восстановительные процедуры, которые имеют конечной целью возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, являются совместной работой прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля.

Ранее Игорь Краснов заявил, что зарубежные компании, которые уходят с российского рынка, делают это не по своей воле, а под беспрецедентным давлением политиков западных стран.